Militares da GNR atacados com sanitas e machados em Vila Nova de Gaia

Dois militares da GNR foram hoje atacados com sanitas e machados no bairro do Olival, em Vila Nova de Gaia, quando efetuavam a detenção de um individuo por conduzir sem carta de condução, disse à Lusa fonte da Guarda.

Lusa

