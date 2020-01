Meia centena de estudantes iluminaram Alameda da Universidade para pedirem mais segurança Meia centena de estudantes universitários iluminaram hoje o céu sobre a Alameda da Universidade, em Lisboa, num protesto simbólico por mais segurança nas imediações das faculdades. nacional Lusa nacional/meia-centena-de-estudantes-iluminaram-alameda_5e1e19d68362ff1c25cbdda8





A falta de iluminação na zona da Cidade Universitária é uma das principais preocupações dos estudantes, que se manifestaram em silêncio e de lanterna na mão, numa ação simbólica que pretendeu "Iluminar o Campus".

Filipe Gomes, presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, uma das 12 associações organizadoras do protesto, disse à Lusa que a insegurança nas imediações das faculdades é uma situação que dura há muito tempo e que é preciso encontrar uma solução depressa, junto das reitorias e da Câmara Municipal de Lisboa.

Além do reforço da iluminação, os estudantes pedem também maior policiamento e a criação de uma linha de contacto mais direta com as autoridades, que facilite a denúncia de crimes por parte das vítimas.

O protesto, que durou alguns minutos, realizou-se duas semanas depois da morte de um jovem de 24 anos na sequência de um assalto junto ao campus da Faculdade de Ciências e, apesar de não relacionar a ação com o sucedido, Filipe Gonçalves disse que esse foi o culminar da insegurança que os estudantes têm vivido.

MYCA // JMR

Lusa/Fim