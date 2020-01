Marcelo Rebelo de Sousa vai a Maputo e à Beira na próxima semana O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar em Maputo e na Beira na próxima semana, durante a sua deslocação a Moçambique, por ocasião da posse do seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi. nacional Lusa nacional/marcelo-rebelo-de-sousa-vai-a-maputo-e-a_5e17799822bb341c1a1f8080





Segundo uma nota hoje divulgada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "desloca-se na próxima semana a Moçambique, com o intuito de participar nas cerimónias de investidura do Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi".

"Nesta ocasião, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa aproveitará para se encontrar com a comunidade portuguesa residente em Maputo e também na Beira, onde irá, tal como havia prometido, inteirar-se do processo de recuperação naquela região muito fustigada pelos ciclones que assolaram Moçambique em 2019", lê-se na mesma nota.