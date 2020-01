Marcelo Rebelo de Sousa condecorou Maria João Pires, "exemplo de excelência de Portugal"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou hoje a pianista Maria João Pires com Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, que considerou ser "um exemplo de excelência de Portugal no mundo".

nacional

Lusa

nacional/marcelo-rebelo-de-sousa-condecorou-maria-joao_5e2cc076d617441277a655f7