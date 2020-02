Marcelo defende acordo de investimento bilateral entre Portugal e Índia O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defende em entrevista a um canal de televisão indiano que Portugal e a Índia devem celebrar um acordo bilateral de investimento e podem cooperar através da CPLP. nacional Lusa nacional/marcelo-defende-acordo-de-investimento_5e4116c040d8a912bc6129b3





"Cabe-nos construir um novo acordo sobre investimento, para ter mais investimento da Índia em Portugal e mais investimento de Portugal na Índia", afirma o chefe de Estado, em entrevista ao canal Doordarshan News, gravada no Palácio de Belém, em Lisboa, e transmitida no domingo.

Marcelo Rebelo de Sousa vai realizar uma visita de Estado à Índia entre quinta-feira e domingo, com passagens por Nova Deli, Mumbai e Goa, durante a qual terá encontros com o seu homólogo indiano, Ram Nath Kovind, e com o primeiro-ministro, Narendra Modi.