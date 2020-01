Mais de 20 países africanos vão a eleições em 2020 Lisboa, 10 jan (Lusa)- Mais de duas dezenas de países africanos vão este ano a eleições, com as atenções centradas nas presidenciais na Costa do Marfim, em outubro, e nas gerais da Guiné-Conacri, em fevereiro, e do Gana, em dezembro. nacional Lusa nacional/mais-de-20-paises-africanos-vao-a-eleicoes-em_5e189b268362ff1c25ca033e





Entre os países africanos lusófonos, depois dos escrutínios de 2019 na Guiné-Bissau e Moçambique, estão previstas apenas eleições locais em Cabo Verde, que deverão ocorrer no segundo semestre do ano.

De acordo com o calendário eleitoral para o continente africano do Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África (EISA, na sigla em inglês), em 2020 estão previstas eleições locais, legislativas ou presidenciais em 22 países e uma região autónoma, no total dos 54 países independentes do continente.