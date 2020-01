Livro sobre celibato dos padres reforça divisões na Igreja Católica A publicação, esta semana, do livro "Das profundezas dos nossos corações", assinado por Robert Sarah e Bento XVI, reforçou a ideia de que o Vaticano vive em clima de profundas divisões entre conservadores e progressistas. nacional Lusa nacional/livro-sobre-celibato-dos-padres-reforca_5e207ea48362ff1c25ccb46d





A nova polémica está relacionada com palavras de Bento XVI sobre o celibato, que noutras circunstâncias podiam ser encaradas apenas como a sua defesa como essencial ao ministério sacerdotal, mas assumem agora um peso diferente.

Bento XVI pronunciou-se sobre este tema quando é esperada a Exortação Apostólica do Papa Francisco sobre as conclusões do Sínodo dos Bispos para a Amazónia, realizado em outubro do ano passado.