No âmbito da parceria "Lar, Livro e Lugar", envolvendo os Serviços de Educação da Câmara de Penacova, a Rede de Bibliotecas do concelho e o Teatro Molinum, concretiza-se "um projeto direcionado às famílias, que cruzará a descoberta do património local com a literatura", informa em comunicado a autarquia, no distrito de Coimbra.

"O objetivo do projeto é permitir que a exploração do património local e do livro escolhido para o momento seja interativa, permitindo momentos calmos de leitura e de concentração, e outros, mais dinâmicos, com jogos e atividades que estimulem a partilha e aprendizagem de diferentes conteúdos", refere Sandra Ralha, vereadora com o pelouro da Educação, citada na nota.

Para Sandra Ralha, "o triângulo leitura, património e família é o foco principal deste projeto, cujas sessões serão realizadas, preferencialmente, ao ar livre, respeitando os ecossistemas".

A primeira iniciativa, no dia 21, coincide com as comemorações dos dias mundiais da Poesia e da Floresta, e com a chegada da primavera, esta assinalada oficialmente no dia 20.

Já estão agendadas quatro sessões, sempre às 10:30, em lugares de diferentes freguesias do concelho: Cornicovo, nas margens do rio Alva, entre as aldeias de Laborins e Hombres, Mosteiro de Lorvão, vila de Penacova e Núcleo Molinológico da Serra da Atalhada.

"Será explorado um livro diferente cujo tema possa, de alguma forma, estar ligado ao local do evento", salienta a vereadora no documento divulgado pela assessoria de imprensa e comunicação da Câmara Municipal presidida por Humberto Oliveira.

O acesso às sessões, "preferencialmente destinado a famílias com jovens entre os seis e os 15 anos, é gratuito, mas com inscrições limitadas", explica.

A lista de livros escolhidos é a seguinte: "O Segredo do Rio", de Miguel Sousa Tavares (praia do Cornicovo, 21 de março), "Memorial do Convento", de José Saramago (Mosteiro de Lorvão, 19 de abril), "Contos Vividos", de Martins da Costa (cruzeiro de Penacova, 24 de maio), e "Dom Quixote de La Mancha", de Miguel de Cervantes (moinhos da Serra da Atalhada, 21 de junho).

