João Salaviza apresenta filmes no festival Stuttgarter Filmwinter O realizador português João Salaviza integra o júri e mostrará cinco filmes no festival alemão Stuttgarter Filmwinter, que começa hoje em Estugarda, Alemanha.





De acordo com a programação divulgada, João Salaviza estará em Estugarda enquanto membro do júri oficial e, em paralelo, exibirá algumas curtas-metragens já premiadas internacionalmente, como "Arena" e "Rafa", e a longa "Chuva é cantoria na aldeia dos mortos", correalizada com Renée Nader Messora.

Na competição de curtas deste festival estão duas produções portuguesas: "Histórias de lobos", da documentarista chinesa Agnes Meng e rodado no norte de Portugal, e "Ride", filme de animação do realizador britânico Paul Rush a partir de uma coleção portuguesa de motociclos.

O festival Stuttgarter Filmwinter, dedicado às curtas-metragens mais experimentais e para novos media com cinema, decorrerá até domingo.

Em 2018, a curta-metragem "Balada de um batráquio", de Leonor Teles, venceu o grande prémio do festival.

