Infarmed esclarece que retirada de cosméticos para crianças do mercado foi em 2017 e 2018 O Infarmed esclareceu que os relatórios hoje divulgados sobre a fiscalização de cosméticos para crianças são relativos a uma operação que durou mais de um ano e levou à retirada de alguns cremes em 2017 e 2018. nacional Lusa nacional/infarmed-esclarece-que-retirada-de-cosmeticos_5df3be77dc6e6579b9a539bb





Esta operação terminou em março deste ano e resultou em dois relatórios que apenas hoje foram divulgados pelo Infarmed no seu 'site'.

Relativamente aos produtos retirados do mercado no âmbito desta operação, o Infarmed remete novas informações para mais tarde.

Os relatórios da Autoridade Nacional do Medicamento são referentes a uma ação de monitorização do mercado relativo a cosméticos para crianças (creme, gel de banho, champô) que levou à retirada do mercado de alguns produtos em 2017 e em 2018.

De acordo com as circulares do Infarmed, o cosmético Wells Creme Rosto Bebé foi mandado retirar do mercado em outubro de 2018 e do creme Barral BabyProtect Creme de Rosto em setembro do mesmo ano.

Os produtos Dermosense creme gordo 100 ml e Dermosense creme de mãos 50 ml foram mandados retirar voluntariamente do mercado em setembro de 2017, segundo a circular do Infarmed.

SO/ZO // ZO

Lusa/fim