Incidente no Teatro Camões em Lisboa provoca dois feridos

Um incidente no espetáculo "Quebra-Nozes", no Teatro Camões, em Lisboa, provocou na quinta-feira à noite dois feridos ligeiros e obrigou à interrupção do bailado, informou hoje fonte oficial da Companhia Nacional de Bailado.

