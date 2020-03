I Liga e II Liga de futebol suspensas por tempo indeterminado Os jogos da I Liga e II Liga de futebol foram hoje suspensos, por tempo indeterminado, devido à pandemia de Covid-19, confirmou à agência Lusa fonte ligada ao processo. nacional Lusa nacional/i-liga-e-ii-liga-de-futebol-suspensas-por_5e6a66e2d2b618196e69d555





A suspensão foi decidida pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, depois de já ter sido determinada a proibição de público nos jogos das 25.ª jornadas dos dois principais escalões.

A ronda 25 da I Liga estava marcada para o próximo fim de semana, com o líder FC Porto a visitar o Famalicão, no domingo, um dia depois de o Benfica receber o Tondela e de o Sporting jogar no terreno do Vitória de Guimarães.

Na terça-feira, o grupo de emergência criado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, tinha determinado que os jogos das competições profissionais fossem disputados à porta fechada.

Este grupo de emergência para monitorizar o impacto do Covid-19 nas competições futebolísticas integra, além do presidente federativo, os líderes da Liga de clubes, da comissão delegada das associações distritais e regionais e dos representantes de jogadores, treinadores, árbitros e médicos.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.

No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 637 casos suspeitos.

As medidas já adotadas em Portugal para conter a pandemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões.

JP // RPC

Lusa/Fim