Homem de 83 anos encontrado morto na ribeira do Paul no concelho da Covilhã

Um homem de 83 anos foi hoje encontrado morto na ribeira do Paul, no concelho da Covilhã, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

