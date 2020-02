Homem de 41 anos morto em rixa no concelho de Sintra Um homem de 41 anos morreu hoje de madrugada vítima de esfaqueamento, na sequência de uma rixa em Casal de Cambra, no concelho de Sintra, disse à agência Lusa uma fonte da PSP de Lisboa. nacional Lusa nacional/homem-de-41-anos-morto-em-rixa-no-concelho-de_5e4bbe0b5002c3127d4418b7





"Os confrontos começaram às 00:20 na Rua do Moçambique, junto à esquadra da PSP. Quatro homens com idades entre os 21 e os 44 anos estavam a agredir um outro. Entretanto, o homem de 41 anos, ao ver a agressão, foi em auxílio do que estava a ser atacado e acabou esfaqueado numa perna", contou.

Os quatro homens puseram-se em fuga, mas acabaram por ser detidos pelos elementos da PSP da esquadra local.