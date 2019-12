Guns n'Roses iniciam digressão europeia em Oeiras no próximo ano A banda norte-americana Guns n'Roses vai regressar a Portugal para um concerto no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no dia 20 de maio do próximo ano, anunciou hoje a promotora Everything is New. nacional Lusa nacional/guns-n-roses-iniciam-digressao-europeia-em_5df3abf4ef78a37989127e76





Segundo o comunicado da promotora, a banda em palco será composta por Axl Rose (vocais, piano), Duff McKagan (baixo), Slash (guitarra), Dizzy Reed (teclado), Richard Fortus (guitarra rítmica), Frank Ferrer (bateria) e Melissa Reese (teclado).

A digressão "Not In This Lifetime", que começou e 2016 e ainda continua, já passou pelo Passeio Marítimo de Algés em 2017.

"O grupo cativou o mundo inteiro com o lançamento de 'Appetite for Destruction' de 1987, a estreia mais vendida de sempre nos EUA, com 30 milhões de cópias a nível mundial. Já em 1991 os discos sete vezes platina 'Use Your Illusion I' e 'Use Your Illusion II' ocuparam os dois primeiros lugares do Top 200 da Billboard após o seu lançamento", lembra a Everything is New.

Os bilhetes para o público em geral, com preços entre os 69 e os 129 euros, vão ser colocados à venda no dia 18 de dezembro. Para os membros do clube de fãs da banda estão já em pré-venda.

