Governo quer transpor estatuto do denunciante para legislação nacional ainda este ano

O Governo pretende transpor ainda este ano para a legislação nacional a diretiva europeia do estatuto do denunciante, integrada no pacote anti-corrupção que o executivo está a preparar, anunciou hoje a ministra da Justiça.

nacional

Lusa

nacional/governo-quer-transpor-estatuto-do-denunciante_5e318c1d5002c3127d3a9a39