Governo irá anunciar "muito em breve" medida de emergência para os media

O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media afirmou hoje no parlamento que será apresentado "muito em breve" a medida de emergência para o setor dos media, no âmbito do impacto da pandemia do novo coronavírus.

Lusa

