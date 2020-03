Galeria Perve adia inauguração de exposição e celebração dos seus 20 anos A Perve Galeria, em Lisboa, adiou a inauguração da exposição "Diálogos 2.0", anunciada para domingo, que assinalava o seu 20.º aniversário, de acordo com o comunicado hoje divulgado por aquela entidade. nacional Lusa nacional/galeria-perve-adia-inauguracao-de-exposicao-e_5e6bfd9cfed2021973ab04c5





"De acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, sobre o surto da Covid-19, a Perve decidiu adiar a inauguração da exposição do seu 20.º aniversário, 'Diálogos 2.0', prevista para o próximo domingo, 15 de março", lê-se na mensagem hoje divulgada pela galeria, sediada na Rua das Escolas Gerais, em Alfama.

No contexto de combate à epidemia de Covid-19, a Perve decidiu igualmente limitar o acesso à mostra "Figueiredo Sobral - Uma Singularidade de Mestrado", patente na Casa da Liberdade - Mário Cesariny, na vizinhança da 'casa mãe', a Perve, que previa prolongar ao longo do próximo mês, e que agora será encerrada em 28 de março.