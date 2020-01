Festival Correntes D'Escritas 'abraça' literatura catalã na sua 21.º edição O Correntes D'Escritas, encontro de escritores de expressão ibérica, que se realiza na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, vai, na edição deste ano, promover a literatura da Catalunha. nacional Lusa nacional/festival-correntes-d-escritas-abraca_5e28ada0e83a5312a7368b79





A parceira foi hoje anunciada, na apresentação oficial do certame, que se realiza entre 15 e 23 de fevereiro, contando com a cooperação do Instituo Ramón Llull, de Barcelona, que trará ao evento quatro autores que vão dar destaque à literatura catalã.

"É uma honra estar num evento destes, em que a dimensão é muito maior do que imaginava. Sento orgulho em estar promover um vínculo histórico entre a Catalunha e Portugal, e dar a conhecer o tesouro da literatura catalã, que já teve mais de 200 livros traduzidos para português", disse Iolanda Batallé, responsável do Instituo Ramón Llull, presente nesta apresentação.