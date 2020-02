Ferro decide que projeto do Chega sobre castração química não será debatido em plenário

O Presidente da Assembleia da República decidiu hoje que o projeto do Chega que inclui a castração química para agressores sexuais deve ser retirado da agenda do plenário de sexta-feira, com base no entendimento da Comissão de Assuntos Constitucionais.

nacional

Lusa

