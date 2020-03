Estradas da serra da Estrela reabertas ao trânsito às 14:30 As estradas de acesso ao maciço central da serra da Estrela reabriram ao início da tarde, depois de terem sido encerradas durante a manhã devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil. nacional Lusa nacional/estradas-da-serra-da-estrela-reabertas-ao_5e5d2ed659cf6448e1461214





De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, os troços Piornos/Torre e Torre/Lagoa Comprida foram reabertos às 14:30, sendo que se aconselha "precaução redobrada" pelos ventos fortes que estão previstos para as terras altas.

Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê "precipitação, por vezes forte com trovoada e vento forte com rajadas", que podem atingir os 120 quilómetros por hora nas terras altas.

CYC // SSS

Lusa/Fim