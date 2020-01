Efemérides Lusa - 30 de janeiro Principais acontecimentos registados no dia 30 de janeiro, Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas: nacional Lusa nacional/efemerides-lusa-30-de-janeiro_5e30237bd617441277a78518





1574 -- Morre o humanista português Damião de Góis, escritor, diplomata e historiador, autor da "Crónica de D. Manuel", preso pela Inquisição. Tinha 71 anos.

1821 - As Cortes portuguesas decretam a formação do Conselho de Regência, para exercer o poder em nome de D. João VI, no Brasil.