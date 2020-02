Efemérides Lusa - 11 de fevereiro

Principais acontecimentos registados no dia 11 de fevereiro, Dia Europeu da Internet mais Segura, Dia Europeu do 112, Dia da Cruz Vermelha Portuguesa, Dia Mundial do Doente e Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência:

