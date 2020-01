Efemérides Lusa - 03 de janeiro Principais acontecimentos registados no dia 03 de janeiro: nacional Lusa nacional/efemerides-lusa-03-de-janeiro_5e0c8ab0281deb1beb0f96f6





1787 - É inaugurado, no Castelo de São Jorge, o Observatório Astronómico da Academia de Ciências em Lisboa.

1795 - A Rússia e a Áustria assinam o tratado para a partilha da Polónia.

1875 - Morre o filólogo francês Pierre Larousse, editor do Dicionário Larousse. Tinha 58 anos.

1917 - Grande Guerra de 1914-18. Convenção com a Grã-Bretanha para regulamentação da nossa participação na frente europeia. O Corpo Expedicionário Português ficará subordinado ao BEF (British Expeditionary Force).

1921 -- Primeira reunião do Parlamento indiano.

1935 - Referendo no Sarre. 90% da população vota a favor da união com a Alemanha, de Hitler.

1940 - Abre a Casa do Gaiato.

1942 - II Guerra Mundial. Tropas japonesas começam o cerco a Bataan.

1959 - Tumultos em Leopoldville, no Congo, contra a presença colonial.

1960 - Álvaro Cunhal, líder do PCP, evade-se do Forte Peniche com outros nove prisioneiros políticos da ditadura de Oliveira Salazar.

1961 - A questão dos primeiros refugiados cubanos agrava a tensão nas relações entre os Estados Unidos e Cuba.

1966 - É criada a Organização de Solidariedade dos Povos da Ásia, África e América Latina, no âmbito da Conferência de Solidariedade Tricontinental.

1967 - Morre Jack Ruby, o homem que matou Lee Harvey Oswald, o alegado assassino do presidente dos EUA, John F. Kennedy.

1968 - Agostinho Neto, líder do MPLA, anuncia em conferência de imprensa, em Brazzaville, a abertura da sede do movimento em território angolano.

1970 - É proclamada a Constituição do Congo-Brazaville, que adota o nome de República Popular do Congo.

1975 - Começa a Cimeira de Mombaça entre os três movimentos angolanos de libertação - MPLA, UNITA e FNLA.

1976 - A imprensa francesa denuncia a morte de pelo menos 60 mil timorenses, durante a invasão de Timor-Leste pela Indonésia.

1977 - Tomam posse os primeiros autarcas eleitos em Portugal desde o final da I República, em 1926.

- O Fundo Monetário Internacional concede 4.000 milhões de dólares ao Reino Unido, o maior empréstimo nos seus 30 anos de existência.

1980 - Tomada de posse do VI Governo Constitucional, liderado por Francisco de Sá Carneiro. Cessa funções o Governo de Maria de Lourdes Pintasilgo.

1983 - O líder religioso iraniano Ayatollah Khomeini apela aos muçulmanos de todo o mundo para que se revoltem contra o domínio dos EUA e da URSS.

1984 - O presidente tunisino declara o estado de emergência e impõe o recolher obrigatório na tentativa de conter os tumultos provocados pelo aumento do preço do pão. As cidades de Tunes e Sfax somam 25 mortos e dezenas de feridos.

1986 - Os edifícios do Diário de Notícias e da Central Tejo, em Lisboa, assim como o do Arquivo Distrital de Faro são classificados imóveis de interesse público.

1988 - A caravela portuguesa Bartolomeu Dias, réplica das naus do século XVI, larga da Ilha de Santa Helena, iniciando a última etapa até Mossel Bay, na África do Sul.

- A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher bate o recorde de permanência no cargo, somando oito anos e 244 dias consecutivos no poder.

1989 - O poeta português Eugénio de Andrade recebe o Prémio D. Dinis, da Fundação Casa de Mateus.

1990 - Zita Seabra, destacada militante comunista, antiga dirigente da UEC, é expulsa do PCP.

- Manuel Noriega, presidente deposto do Panamá, abandona a Nunciatura, onde se refugiara, e entrega-se às autoridades norte-americanas.

1992 - Mais de 300 mil pessoas manifestam-se, em Argel, contra a Frente Islâmica de Salvação, prestes a obter a maioria na segunda volta das legislativas.

1993 - Os presidentes dos EUA e da Rússia, George Bush e Boris Ieltsine, assinam em Moscovo o Tratado START sobre a redução de armamento estratégico. O facto marca o fim da Guerra Fria.

1994 - O serviço telefónico Linha Emergência - Criança Maltratada é lançado em Portugal.

- A queda de um avião Tupolev-154, na Sibéria, causa a morte de 125 pessoas.

2002 - O Ministério Público português deduz acusação contra o antigo presidente do Benfica, João Vale e Azevedo, no âmbito do caso Euroárea.

- O exército israelita começa a retirada de quatro cidades da Cisjordânia.

2003 -- Morre, aos 85 anos, o escritor catalão José Maria Gironella.

2004 -- Acidente aéreo de Charm-El-Cheikh, no Egito, faz 148 mortos, entre os quais 135 franceses.

2005 - Abre a cadeia para mulheres em Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, primeira prisão de gestão partilhada público-privada, em Portugal. A inauguração oficial acontece a 31 de janeiro.

2006 - O governo francês levanta o estado de emergência decretado em novembro, durante a vaga de violência nos arredores de Paris que alastrou a outras zonas suburbanas.

2007 - O presidente da República, Cavaco Silva, promulga a nova Lei das Finanças Locais, cinco dias depois de o Tribunal Constitucional ter declarado a constitucionalidade do diploma.

2008 -- Morre, aos 85 anos, o pintor surrealista Fernando José Francisco.

2010 -- Morre, aos 88 anos, o cientista Alberto Ralha, antigo secretário de Estado do Ensino Superior do XI Governo Constitucional, presidido por Cavaco Silva.

2012 -- Morre, com 64 anos, Bob Weston, guitarrista britânico que integrou os Fleetwood Mac.

2014 -- Morre, aos 74 anos, Phil Everly, dos Everly Brothers, duo famoso no final da década de 1950.

- Morre, com 92 anos, Saul Zaentz, célebre produtor de Hollywood.

2017 -- Morre, aos 93 anos, Augusto Mascarenhas Barreto, investigador, romancista, tradutor e poeta, autor da obra "O Fado - Origens Líricas e Motivações Poéticas".

2019 - As autoridades britânicas prendem, em Londres, a pedido da Justiça dos Estados Unidos, três antigos banqueiros do Credit Suisse envolvidos nos empréstimos a empresas públicas moçambicanas, no âmbito da investigação às chamadas dívidas ocultas.

================.

Este é o terceiro dia do ano. Faltam 363 dias para o termo de 2020.

Pensamento do dia: "O erro da sociedade é ser um maquinismo em vez de um organismo". Teixeira de Pascoaes (1877-1952), escritor português.

Lusa/Fim.