Duas frentes ativas em Câmara de Lobos levam a fecho de estradas O incêndio que deflagrou na terça-feira na freguesia do Jardim da Serra, concelho de Câmara de Lobos, continua hoje a ter duas frentes ativas e levou ao encerramento de quatro vias de circulação, informou hoje o município, na Madeira.





De acordo com a nota divulgada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Câmara de Lobos, "como medidas preventivas" foram encerradas as Estradas da Corrida, da Boca dos Namorado, bem como as veredas entre a Boca dos Namorados e a Seara Velha (Curral das Freiras) e a entre a Boca da Corrida e a Encumeada.

O incêndio está esta tarde a ser combatido por 17 elementos das corporações dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e dos Voluntários Madeirenses, apoiados por quatro veículos pesados de combate a incêndios e um tanque.

Este dispositivo integra ainda operacionais do Corpo de Polícia Florestal e do Serviço Municipal de Proteção Civil de Câmara de Lobos.

