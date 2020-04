Diretor do serviço de cirurgia e transplantação do Curry Cabral demitiu-se

O diretor do Serviço de Cirurgia Geral e Transplantação do Hospital Curry Cabral, Américo Martins, demitiu-se na quarta-feira por ter visto impedida a proposta de reorganização do serviço na unidade, disse hoje à Lusa fonte do hospital.

