Detido em flagrante profissional de saúde em caso de fraude ao SNS Um profissional de saúde foi detido em flagrante pela Polícia Judiciária no âmbito de um inquérito relacionado com o combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS) que já tem 10 arguidos, revelou a PJ. nacional Lusa nacional/detido-em-flagrante-profissional-de-saude-em-_5e2eca02ab112512a5a87125





Segundo a PJ, foram realizadas nove buscas domiciliárias e duas a clínicas privadas para confirmar "a eventual prática dos crimes de burla qualificada, falsificação de documento e de atestado falso".

A operação, da responsabilidade da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ, contou com a colaboração do Ministério da Saúde.

O inquérito em causa corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e está relacionado com o combate à fraude no SNS, nomeadamente, emissão de atestados médicos falsos e prescrição de receituário comparticipado a 100% para aquisição de hormonas de crescimento.

Além da detenção do profissional de saúde em flagrante delito, a PJ apreendeu diverso material relacionado com a prática da atividade criminosa, nomeadamente medicamentos que tinham sido comparticipados de forma fraudulenta.

"A investigação prossegue no sentido de determinar, com rigor, todas as condutas criminosas e o seu alcance, bem como apurar o total do prejuízo causado ao Estado Português", escreve a PJ, acrescentando que nesta ação contou igualmente com a colaboração do Infarmed.

SO // SB

Lusa/fim