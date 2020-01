Deputados do PSD/Madeira vão abster-se na votação na generalidade - Albuquerque O presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou hoje que os três deputados do partido na Assembleia da República vão abster-se na votação na generalidade do Orçamento de Estado para 2020. nacional Lusa nacional/deputados-do-psd-madeira-vao-abster-se-na_5e1868d022bb341c1a1fcc0f





"A nossa posição será uma posição de abstenção na generalidade, uma vez que está consubstanciado no Orçamento uma das obras mais importantes para a história da Madeira que será o cofinanciamento do novo hospital", afirmou à agencias Lusa o líder social-democrata madeirense.

Questionado sobre eventuais procedimentos disciplinares pelo facto dos deputados Sara Madruga da Costa, Paulo Neves e Sérgio Marques "furarem" a indicação da bancada chefiada por Rui Rio, Miguel Albuquerque respondeu: "Não quero saber".

"Essa foi a indicação que dei aos deputados" do PSD eleitos pela Madeira, reforçou.

Miguel Albuquerque salientou que "primeiro está o interesse da Região Autónoma da Madeira".

A Assembleia da República aprova hoje, na generalidade, o Orçamento do Estado (OE) para 2020 com a abstenção anunciada da esquerda parlamentar e do PAN.

Embora muito críticos da proposta do Governo, sobretudo do excedente orçamental de 0,2%, BE, PCP, PAN e PEV decidiram abster-se na votação de hoje, mas avisaram que os socialistas têm de fazer um esforço de aproximação às suas propostas na fase de discussão na especialidade.

PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal e Chega vão votar contra e até agora estava em aberto a posição dos três deputados sociais-democratas madeirenses.

