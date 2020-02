"Deixemos de ser socialistas de segunda", pede Hugo Soares e ouve palmas e assobios O antigo líder parlamentar do PSD Hugo Soares pediu hoje que os sociais-democratas deixem de ser "socialistas de segunda" e desafiou o líder Rui Rio a propor ao PS uma revisão constitucional sobre o sistema político. nacional Lusa nacional/deixemos-de-ser-socialistas-de-segunda-pede_5e3ee3de84a139129957756b





"Desafio a direção nacional e o país: proponhamos ao PS uma revisão constitucional para refundar o nosso sistema político, uma revisão constitucional onde se consagre o princípio de solidariedade intergeracional, que aprofunde a defesa do meio ambiente e lance as bases da reforma do sistema politico. Verão que, no que é essencial o PS dirá que não, porque está agrilhoado ao BE e ao PCP", afirmou, na sua intervenção perante o 38.º Congresso do PSD.

"É hora de deixarmos de ser socialistas de segunda", acrescentou, recebendo da sala do Congresso quer palmas quer assobios.

Hugo Soares respondeu: "Quer aplausos quer assobios são sempre música para os meus ouvidos".

