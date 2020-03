Debate quinzenal 3.ª feira na AR com quórum mínimo e novo plenário em 01 de abril A conferência de líderes parlamentares decidiu hoje que o debate quinzenal de terça-feira será feito apenas com quórum de funcionamento, e que o plenário voltará a reunir-se em 01 de abril, podendo renovar o estado de emergência. nacional Lusa nacional/debate-quinzenal-3-feira-na-ar-com-quorum_5e7910a81a16c91991b91e7b





Por enquanto, nessa reunião parlamentar da próxima semana apenas está na agenda a discussão e votação da proposta de lei do Governo que suspende o prazo de caducidade dos contratos de arrendamento até 30 de junho devido à pandemia de covid-19, o que exigirá a presença de pelo menos 116 deputados.

Questionada se esse plenário poderá servir para o debate e votação de um eventual prolongamento do estado de emergência, que vigora no país desde quinta-feira e até 02 de abril, a deputada do PS Maria da Luz Rosinha e porta-voz da conferência de líderes respondeu afirmativamente, caso tal venha a ser solicitado.

