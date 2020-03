Costa e Sánchez preparam no domingo reunião da União Europeia sobre fronteiras

O primeiro-ministro português discute no domingo, por teleconferência, com o presidente do Governo de Espanha "ações coordenadas" na União Europeia e a "gestão da fronteira comum dos dois países" devido ao surto de Covid-19, foi hoje anunciado.

nacional

Lusa

nacional/costa-e-sanchez-preparam-no-domingo-reuniao_5e6cddbcfed2021973ab57b0