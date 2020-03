Costa anuncia adiamento de pagamento de IVA e IRC para segundo semestre

O primeiro-ministro anunciou hoje foi adiado para o 2.º semestre do ano o pagamento do IVA e do IRC, que teria de ser pago nos próximos meses, para garantir a atividade das empresas e postos de trabalho.

