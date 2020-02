Conselho de Defesa Nacional informado de decisões sobre força destacada no Iraque O Conselho Superior de Defesa Nacional foi hoje informado sobre a situação político-militar no Iraque e sobre os desenvolvimentos e decisões relativos à força nacional destacada neste país, a cerca de 50 km de Bagdade. nacional Lusa nacional/conselho-de-defesa-nacional-informado-de_5e3b01a4b34dee12adb4ab19





Esta informação consta de um comunicado divulgado no final da reunião de hoje deste órgão consultivo, realizada no Palácio de Belém, em Lisboa, no qual não são anunciadas quaisquer decisões.

Segundo o comunicado, o Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu-se, sob a presidência do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, "para se inteirar sobre a situação político-militar no Iraque, nomeadamente, no que respeita aos desenvolvimentos e decisões para as forças nacionais destacadas".

"O Conselho foi informado sobre o ponto de situação das forças nacionais destacadas, com especial destaque para a presença e atividades em curso na região da África subsaariana", lê-se no mesmo comunicado.

