Comissão de Defesa com consenso sobre objetivos do estatuto dos antigos combatentes O presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, o socialista Marcos Perestrello, congratulou-se hoje com sinais de "amplo consenso" na apreciação da proposta do Governo e dos projetos dos partidos para a revisão do estatuto dos antigos combatentes. nacional Lusa nacional/comissao-de-defesa-com-consenso-sobre_5e44020e979f2f128de3af66





Na sexta-feira, em plenário, são discutidos uma proposta do Governo sobre o estatuto dos antigos combatentes e projetos de lei sobre o mesmo tema do PSD e Bloco de Esquerda, depois de a Assembleia da República já ter viabilizado para discussão em sede de especialidade, em 12 de dezembro passado, diplomas do PCP, CDS-PP e PAN.

Tal como aconteceu com os projetos do PCP, CDS-PP e PAN, também a proposta de lei do Governo, assim como os projetos do PSD e do Bloco de Esquerda, por consenso, deverão baixar diretamente a comissão sem votação na generalidade.