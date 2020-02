Caso suspeito no Porto deu negativo - DGS

As análises ao homem internado no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, por suspeita de infeção com o novo coronavírus (2019-nCoV), deram resultado negativo, informou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

nacional

Lusa

nacional/caso-suspeito-no-porto-deu-negativo-dgs_5e41f47cd617441277ae199d