Capitania do Funchal recomenda que embarcações fiquem nos portos de abrigo

A capitania do porto do Funchal emitiu hoje um aviso de vento forte para o mar do arquipélago da Madeira, recomendando que todas as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

Lusa

