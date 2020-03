Cancelado Festival Internacional de Teatro do Alentejo O Festival Internacional de Teatro do Alentejo, previsto arrancar hoje com espetáculos de 19 companhias de 11 países em Lisboa e 13 concelhos alentejanos, foi cancelado devido à pandemia de Covid-19, anunciou a organização. nacional Lusa nacional/cancelado-festival-internacional-de-teatro-do_5e6a50f82259591961018ef9





Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a Companhia de Teatro Lendias d'Encantar, de Beja, informa que cancelou o FITA "perante o cenário de perigo de contágio" de Covid-19 e devido ao "risco que pode constituir a realização de um evento" como o festival.

Por isso, "tendo como prioridade a proteção da saúde pública" e "por base as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), "todos os espetáculos previstos" no âmbito da 7.ª edição do FITA "ficam sem efeito", refere a companhia.

A Lendias d'Encantar agradece a contribuição, o envolvimento e a entrega de todos os municípios, entidades governamentais, patrocinadores, companhias nacionais e estrangeiras e da equipa que trabalhou para que o FITA "fosse uma realidade" e espera que em 2021 haja "melhores condições para trazer a todo o Alentejo o melhor teatro do espaço ibero-americano".

O 7.º FITA devia começar hoje e decorrer até dia 21 deste mês com mais de 40 sessões para apresentação de espetáculos de teatro e dança de 19 companhias de 11 países em Lisboa e em 13 concelhos alentejanos, nomeadamente Alvito, Ourique, Ferreira do Alentejo e Cuba, pela primeira vez, e Almodôvar, Beja, Aljustrel, Campo Maior, Elvas, Grândola, Mértola, Ponte de Sor e Santiago do Cacém.

As 19 companhias que deviam participar no FITA são de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Espanha, Colômbia, Costa Rica, Moçambique, México, Portugal e Uruguai, precisou.

Além das sessões para apresentação de espetáculos de teatro e dança, o FITA devia incluir também uma programação paralela em Beja composta por sete concertos e duas conversas informais sobre teatro.

O anúncio hoje do cancelamento do FITA surge depois de os municípios de Almodôvar e Mértola terem decidido cancelar os espetáculos do festival previstos para os dois concelhos.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

A Organização Mundial de Saúde declarou na quarta-feira a doença Covid-19 como pandemia, devido aos "níveis alarmantes de propagação e de inação".

