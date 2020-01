Beja celebra Dia de Reis com bolo-rei "gigante" com 50 metros Beja vai celebrar o Dia de Reis, na segunda-feira, com um bolo-rei "gigante" e "o maior do Alentejo", com 50 metros, confecionado por uma centenária pastelaria da cidade e que será montado e degustado na Praça da República. nacional Lusa nacional/beja-celebra-dia-de-reis-com-bolo-rei-gigante_5e0f69d222bb341c1a1cb823





Segundo divulgou hoje a Câmara de Beja, que promove a iniciativa pelo terceiro ano, o bolo-rei "gigante", confecionado pela Pastelaria Luiz da Rocha, e "promete fazer as delícias dos apreciadores desta iguaria", vai ser montado a partir das 15:00, na Praça da República, e a degustação será aberta à população.

Na confeção do bolo-rei "gigante" deste ano, a pastelaria usou "cerca de 170 ovos, 50 quilos de farinha, 60 quilos de fruta em calda, 13 quilos de açúcar, 12 quilos de manteiga, fermento, leite, vinho do porto, pinhão, nozes, passas de uva, sultanas e caju", precisa o município.

A celebração do Dia de Reis em Beja vai começar às 15:00, na Casa do Pai Natal, com o tradicional "Cantar As Janeiras", pelas vozes dos elementos do Grupo Coral do Lidador, que irão percorrer a zona de comércio local da cidade até à Praça da República, onde será degustado o bolo-rei "gigante" e haverá animação musical a cargo de Celso Graciano.

As iniciativas de celebração do Dia de Reis vão marcar o fim de mais uma edição do programa "É Natal em Beja", promovido pelo município e que incluiu várias atividades para animar a época natalícia na cidade.

