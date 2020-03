Barraqueiro e TST reforçam medidas de higienização e desinfetação

As empresas de transportes Barraqueiro e Transportes Sul do Tejo (TST), que operam na Área Metropolitana de Lisboa, estão a reforçar as medidas de contingência por causa do surto de Covid-19, como a higienização e a desinfetação.

