Barbara Wagner e Catarina Simão nas Galerias Municipais de Lisboa em janeiro A dupla brasileira Barbara Wagner & Benjamin de Burca e as artistas portuguesas Catarina Simão e Catarina Botelho vão apresentar três novas exposições em janeiro, nas Galerias Municipais de Lisboa, foi hoje anunciado.





De acordo com a programação anunciada, o calendário de 2020 começa com a mostra da dupla brasileira Barbara Wagner & Benjamin de Burca, "Estás vendo coisas", na Galeria da Boavista, em 16 de janeiro, com curadoria de Rayne Booth, que ficará patente até 12 de abril.

Composta por duas instalações cinematográficas, a exposição desenvolve uma prática centrada no trabalho com grupos de artistas que atuam em diferentes géneros da dança, música e outras formas de autoexpressão.