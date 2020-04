Autoridades vão distribuir 90 mil zaragatoas e receber um milhão de testes Portugal vai começar distribuir 90 mil zaragatoas recebidas no início da semana e prevê receber na sexta-feira "um milhão de testes" de diagnóstico da covid-19, revelou hoje o secretário de Estado da Saúde. nacional Lusa nacional/autoridades-vao-distribuir-90-mil-zaragatoas-_5e8f1d94dcab6f199a3ab59c





"Foi reforçada a distribuição de zaragatoas [um dos materiais necessários para a realização dos testes de rastreio ao novo coronavírus]. Nos dias 05 e 06 de abril, foram recebidas 90 mil, cuja distribuição será feita pelo Infarmed [Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde], em colaboração com o laboratório militar", anunciou António Lacerda Sales.

Na conferência de imprensa diária para fazer o balanço da pandemia de covid-19 no país, o governante revelou que o país vai receber, na sexta-feira, "mais de um milhão de testes para a reserva nacional" e, "até 17 de abril", mais "um milhão de kits de extração".

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 409 mortes, mais 29 do que na véspera (+7,6%), e 13.956 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 815 em relação a quarta-feira (+6,2%).

Dos infetados, 1.173 estão internados, 241 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 205 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado no dia 02 de abril na Assembleia da República.

ACG // JMR

Lusa/fim