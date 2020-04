Autoridade Tributária apreende mais de 100 quilos de cocaína no Porto de Sines A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) anunciou hoje que apreendeu mais de 100 quilogramas de cocaína no Porto de Sines durante uma operação de controlo a um contentor proveniente da América do Sul. nacional Lusa nacional/autoridade-tributaria-apreende-mais-de-100_5e8b50529d64b9194addc4cb





Em comunicado, a AT precisa que a droga estava acondicionada dentro de quatro sacos de desporto escondidos entre a carga legítima do contentor e que foi detetada durante "um controlo não intrusivo de um contentor" que tinha sido selecionado "no âmbito de critérios de análise de risco locais".

A cocaína apreendida teria um valor de mercado de cerca de quatro milhões de euros, tendo sido entregue à Policia Judiciária.

"Aquele estupefaciente vinha acondicionado num contentor procedente da América do Sul que transportava carga legítima, tendo sido abusivamente utilizado para esse efeito, ficando então a aguardar o momento certo para ser dali retirado e introduzido ilegalmente na União Europeia", acrescenta a AT, que avisa que esta apreensão decorre no âmbito das competências de controlo e fiscalização da fronteira externa da UE que lhe estão atribuídas e que são exercidas em "qualquer circunstância 24 horas por dia", ou seja, mesmo no atual contexto de estado de emergência.

A AT assinala que a técnica utilizada pelos narcotraficantes tem vindo a ser usada em outros portos internacionais, o que, "pelas suas características, revela-se de difícil deteção, por ser especialmente concebida para iludir as habituais técnicas de análise e avaliação do risco utilizadas pelas diversas Autoridades Aduaneiras mundiais".

