Autoridade Marítima Nacional interdita grupos de pessoas nas praias

A Autoridade Marítima Nacional interditou no sábado à noite todas as atividades desportivas ou de lazer que juntem pessoas nas praias do continente, Madeira e Açores, para minimizar a probabilidade de disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

Lusa

