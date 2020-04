Aumento de casos na sexta-feira por notificações em atraso -- ministra

A ministra da Saúde justificou hoje o número elevado de novos casos de covid-19 no boletim de sexta-feira com um "pico" de notificações em atraso na vertente médica do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (Sinave).

nacional

Lusa

nacional/aumento-de-casos-na-sexta-feira-por_5e91e111202c5331b3e3765f