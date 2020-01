Arguido confessa homicídio na Amadora mas nega "encomenda" pela mulher da vítima O arguido acusado de matar um homem no concelho da Amadora, em 2014, confessou hoje o crime, mas negou que o tenha cometido "a mando" da mulher da vítima, também arguida e julgada por "encomendar" a morte do marido. nacional Lusa nacional/arguido-confessa-homicidio-na-amadora-mas_5e15e3e6fc58531c1bc44e6b





A acusação do Ministério Público (MP), a que a agência Lusa teve acesso, diz que Cesaltina Correia, de 31 anos e natural de Cabo Verde, contactou, em 02 de setembro de 2014, Anuar Hassane Bengo, com 28 anos e natural de Moçambique, e propôs-lhe que matasse o marido, "em troca do direito vitalício de lhe pedir qualquer contrapartida económica", para que ela pudesse assumir uma relação extraconjugal.

No início do julgamento, no Tribunal de Sintra, o arguido contou que matou Ernesto Correia sem conhecimento da arguida, para "estar mais tempo" com Cesaltina Correia, com quem assumiu manter uma relação amorosa, revelando que a versão de que foi contratado pela arguida para matar o marido foi inventada por si, quando soube que esta tinha um amante.