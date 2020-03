António Costa tem hoje "reunião de emergência" com seis autarcas

O primeiro-ministro, António Costa, encontra-se hoje em São Bento com seis presidentes de municípios afetados pela construção do aeroporto do Montijo, numa "reunião de emergência" destinada a "encontrar pontos de entendimento".

nacional

Lusa

