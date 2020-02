Amadou & Mariam entre primeiros nomes do Festival de Músicas do Mundo de Sines Os cantores malianos Amadou & Mariam, acompanhados do coro gospel norte-americano Blind Boys of Alabama, estão entre as primeiras novidades do Festival Músicas do Mundo de Sines (FMM), marcado para julho, revelou a organização. nacional Lusa nacional/amadou-mariam-entre-primeiros-nomes-do_5e5667d8d617441277b56930





Esta será a 22.ª edição do FMM de Sines, marcada de 18 a 25 de julho.

Amadou & Mariam com Blind Boys of Alabama "junta a dupla de maior projeção da música do Mali a uma formação lendária da música gospel" e em Sines apresentarão o álbum "From Bamako to Birmingham", de 2019, refere a organização.

Entre as primeiras confirmações estão ainda as cantoras Ava Rocha (Brasil), Mon Laferte (Chile), Rasha Nahas (Palestina) e Rhiannon Giddens (EUA).

Ava Rocha, cantora e realizadora, filha dos cineastas Paula Gáitan e Glauber Rocha, "combina referências encontradas no tropicalismo, new wave, pós-punk, samba, bossa nova e música afro-brasileira", enquanto Mon Laferte chega a Portugal com o Grammy Latino de melhor álbum alternativo de 2019 por "Norma".

Rasha Nahas, palestiniana a viver em Berlim, é "uma nova voz na música independente que faz a ligação entre o Médio Oriente e a Europa", e editará este ano o primeiro álbum.

Rhiannon Giddens, cantora folk norte-americana, intérprete de rabeca e banjo, estará em Sines acompanhada do pianista italiano Francesco Turrisi.

O FMM de Sines anunciou ainda o regresso do músico e produtor britânico Nitin Sawhney, do poeta e cantor de flamenco Niño de Elche e dos jamaicanos Third World, "um dos grupos de reggae com maior longevidade, ativo desde 1973".

O festival de Sines decorrerá de 18 a 20 de julho na aldeia de Porto Covo e no dia 21 transita para a cidade de Sines, onde permanece até dia 25.

