Almanaque Lusa - 27 de janeiro Hoje é segunda-feira, 27 de janeiro, vigésimo sétimo dia do ano, Dia Internacional de Comemoração em Memória das Vítimas do Holocausto ou Dia da Shoah e Dia Europeu de Memória do Holocausto. Faltam 339 dias para o final de 2020.





Este dia é dedicado a Santo Henrique de Ossó Y Cervelló, fundador da Companhia de Santa Teresa de Jesus, e ao Beato Jorge Matulaitis-Matulewicz, Arcebispo, restaurador dos Clérigos Regulares Marianos e fundador das Irmãs da Imaculada Conceição e das Escravas de Jesus Eucarístico.

Nos céus, a Lua encontra-se na Fase Crescente. Quarto Crescente, dia 02 de fevereiro, às 01:42.

O sol nasce às 07:47 e o ocaso regista-se às 17:52.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 04:43 e 17:02, a baixa-mar às 10:38 e 22:45.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Aquário, destacando-se o compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756), o compositor francês Edouard Lalo (1823), o escritor inglês Lewis Carroll (1832), o compositor norte-americano Jerome Kern (1885) e o bailarino de origem soviética Mikhail Baryshinikov (1945).

Nesta data, em 1668, as Cortes de Lisboa nomeavam D. Pedro, irmão de Afonso VI, regente e sucessor da Coroa. Em 1901, morria, em Milão, Itália, o compositor Giuseppe Verdi. Em 1944, na II Guerra Mundial, as forças nazis eram expulsas da cidade soviética de Leninegrado. Em 1956, a RDA aderia ao Pacto de Varsóvia. Em 1967, três astronautas norte-americanos morriam quando testavam a cápsula Apollo-1, na rampa de lançamento. Em 1973, eram assinados, em Paris, os acordos que punham termo à guerra do Vietname.

Em 1981, morria Silva Pais, último diretor da PIDE- DGS, a polícia política do regime ditatorial do Estado Novo. Em 1984, o Parlamento português aprovava o projeto de lei do PS que definiu as circunstâncias de despenalização do aborto.

Em 1990, João Paulo II visitava a Guiné-Bissau. Em 1994, a Assembleia da República apoiava por unanimidade a candidatura do Bispo de Timor, Ximenes Belo, a Prémio Nobel da Paz. Na mesma data, um Tribunal de Milão decidia julgar por corrupção o antigo primeiro-ministro italiano e ex-secretário-geral do Partido Socialista, Bettino Craxi.

Em 1997, eleições presidenciais e parlamentares na Tchechénia davam a vitória a Aslan Maskhadov, antigo chefe do estado-maior dos guerrilheiros independentistas. Em 1999, a Indonésia admitia, pela primeira vez, considerar a independência de Timor-Leste. Em 2001, Marta Godinho, do JOMA, batia, em Espinho, o recorde nacional feminino do salto em comprimento em pista coberta, com a marca de 6,34 metros. Em 2003, o Parlamento Sérvio aprovava a Carta Constitucional do futuro Estado da Sérvia-Montenegro.

Em 2004, a Organização Mundial de Saúde e a FAO alertavam para a possibilidade de a gripe das aves representar uma grave ameaça à saúde humana e dar origem a uma pandemia (epidemia mundial). E o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, rejeitava o envio de "capacetes azuis" para o Iraque mas admitia a possível constituição de uma "missão" para as futuras eleições no país.

Em 2005, a Associação Internacional de Críticos de Arte distingue Helena Almeida nas artes plásticas e Ruy Athouguia na arquitetura. No mesmo dia, eram assinalados os 60 anos da libertação do campo de extermínio de Auschwitz, para que "o mundo que não esqueça" o Holocausto Nazi.

Em 2006, era apresentado o Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa, Simplex, instrumento do plano de reforma da administração, do Governo português. No mesmo dia, morria, aos 76 anos, Orlando da Costa, romancista e poeta.

Em 2007, o documentário "Cartas a uma Ditadura", realizado por Inês Medeiros, era galardoado com o FIPA de Prata do Festival Internacional de Programas Audiovisuais em Biarritz, França. Morria, aos 82 anos, Cláudio Guillén, escritor francês, especialista em Literatura Comparada.

Em 2008, o senador democrata Barack Obama vencia as primárias da Carolina do Sul por uma grande diferença sobre a sua principal adversária, Hillary Clinton. Morria o antigo ditador indonésio Suharto, de 86 anos, num hospital de Jacarta.

Em 2009, decorria a primeira audição de Dias Loureiro na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Caso BPN, enquanto a Polícia Judiciária realizava buscas às instalações do Banco Privado Português, em Lisboa e no Porto. Morria, aos 76 anos, John Updike, escritor norte-americano, permanente candidato ao Nobel da Literatura, autor de "Corre, Coelho, Corre" e "As Bruxas de Eastwick".

Em 2011, morria, aos 81 anos, Dariush Homayoon. Fundador do diário Ayandegan, foi ministro do Turismo iraniano entre 1977 e 1978.

Em 2013, morria, aos 75 anos, Jaime Neves, general que chefiou o Regimento de Comandos no golpe militar de 25 de novembro de 1975.

Em 2014, morria Pete Seeger, cantor e compositor considerado como uma das principais figuras de folk e também um ativista dos direitos humanos. Tinha 94 anos.

Em 2015, morria, aos 74 anos, Suzana de Moraes, realizadora e atriz, filha de Vinícius de Moraes e mulher da cantora Adriana Calcanhoto. Morria, aos 84 anos, Manuel Pereira Dias, histórico socialista abrantino e deputado eleito para a Assembleia Constituinte em 1975.

Em 2016, morria, aos 80 anos, Martín Picciotto (Conchita), ativista conhecida pelo pacífico protesto antinuclear durante quase 35 anos em frente à Casa Branca.

Em 2017, morria, aos 65 anos, Ernesto Vecchio, o primeiro treinador do jogador argentino do FC Barcelona Lionel Messi.

Em 2018, o Sporting conquistava pela primeira vez a Taça da Liga de futebol, ao derrotar nas grandes penalidades o Vitória de Setúbal por 4-3, após 1-1 no tempo regulamentar, em final disputada em Braga. Morria, aos 99 anos, Edmundo Pedro, militante antifascista, fundador e dirigente histórico do PS.

