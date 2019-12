Almanaque Lusa - 16 de dezembro Hoje é segunda-feira, 16 de dezembro, tricentésimo quinquagésimo dia do ano. Faltam 15 dias para o final de 2019.Este dia é dedicado a Santa Adelaide ou Alice, Imperatriz do Sacro Império, e à Beata Maria dos Anjos, Carmelita.Nos céus, a Lua encontra-se na Fase Minguante. Quarto Minguante, dia 19, às 04:57. nacional Lusa nacional/almanaque-lusa-16-de-dezembro_5df772ce281dcd797dbdf6c3





O sol nasce às 07:48 e o ocaso regista-se às 17:16.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 05:49 e 18:19, a baixa-mar, às 11:46 e 23:59.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Sagitário, destacando-se a escritora inglesa Jane Austen (1775), o dramaturgo britânico Noel Coward (1899), a antropóloga Margaret Mead (1901), o escritor e investigador Arthur C. Clark e a atriz sueca Liv Ullman (1939), o produtor norte-americano Steven Bochco (1943) e o ator Benjamin Bratt (1963).Nesta data, em 1515, morria Afonso de Albuquerque. Em 1773, patriotas norte-americanos destruíam centenas de caixas de chá, no porto de Boston, em protesto pelo domínio britânico. Em 1918, Canto e Castro assumia a Presidência da República Portuguesa. Em 1956, morria o escritor Augusto de Santa-Rita.

Em 1962, desaparecia o escritor inglês Somerset Maugham. Em 1970, era assinada a Convenção da Haia para a Repressão da Pirataria Aérea. Em 1980, na Polónia, Lech Walesa era preso e a polícia reprimia as manifestações populares de protesto. Em 1984, as autoridades indianas conseguiam, finalmente, neutralizar três toneladas de isocianeto metílico, o gás que duas semanas antes matara mais de dois mil habitantes de Bhopal.Em 1987, o presidente da República Portuguesa, Mário Soares, era eleito Personalidade do Ano pela imprensa francesa. Em 1989, morriam a atriz italiana Silvana Mangano e o ator norte-americano Lee van Cleef. Em 1990, o padre Jean-Bertrand Aristide vencia as eleições presidenciais no Haiti.

Em 1991, o professor Borges de Macedo dava a última aula na Faculdade de Letras de Lisboa e recebia a Ordem de Grande Oficial de Santiago. Em 1993, eram extintos os Comandos da Amadora, passando a integrar a Brigada Aerotransportada. Em 1994, o comité de eleição do Prémio Pessoa distinguia-se pela nomeação do poeta Herberto Helder, que rejeitou o galardão.

Em 1995, os Chefes de Estado e do Governo da União Europeia decidiam apoiar todas as ações suscetíveis de contribuir para uma solução justa em Timor-Leste. Em 1998, os EUA lançavam a Operação Raposa do Deserto contra o Iraque. Em 2001, as eleições autárquicas portuguesas davam uma vitória ao PSD.Em 2003, o major general Afonso Lourenço era nomeado comandante da Brigada de Transito da GNR. Em 2004, Pedro Nunes era eleito bastonário da Ordem dos Médicos. E a Justiça britânica declarava a ilegalidade da legislação antiterrorista, aprovada após os atentados de 11 de Setembro de 2001.

Em 2005, o Prémio Pessoa era atribuído ao ator e encenador Luís Miguel Cintra. No mesmo dia, morria, aos 59 anos, John Spencer, ator norte-americano de "Os Homens do Presidente" e "As Teias da Lei", vencedor de um Emmy e do Prémio Obie de teatro.

Em 2006, realizavam-se as primeiras eleições legislativas nos Emirados Árabes Unidos. O campeão europeu sub-23 de pista em K1 1.000, Emanuel Silva, e a vice-campeã do mundo de maratonas, Beatriz Gomes, eram consagrados como os "atletas do ano" da canoagem portuguesa. O filme "El Método", do cineasta argentino Marcelo Piñeyro, vencia o Prémio Galo de Ouro para a melhor longa-metragem da primeira edição do Festival de Cinema Ibérico Hola Lisboa. A revista Time atribuía o prémio "Pessoa do Ano" aos milhões de pessoas que em todo o mundo utilizam ou criam conteúdos na Internet, a rede mundial de computadores. Morria, aos 82 anos, Pnina Salzman, pianista israelita.

Em 2007, uma bomba explodia durante a noite em Sestao, no País Basco, junto ao tribunal, sem fazer vítimas, num atentado reivindicado pela ETA. Os italianos do AC Milan conquistavam o Mundial de Clubes de futebol, ao derrotar na final da prova, disputada em Yokohama, Japão, os argentinos do Boca Juniors por 4-2.

Em 2008, a empresa de aviões Dyn'Aero Ibérica apresentava o primeiro avião totalmente construído em Portugal, na unidade fabril de Ponte de Sor (Portalegre). Morria, aos 53 anos, o ator norte-americano Sam Bottoms, que participou no filme "Apocalipse Now", em Los Angeles, vítima de cancro cerebral.

Em 2013, morria, com 87 anos, o cantor norte-americano de 'country' Ray Price.

Em 2015, morria, com 97 anos, Cândida Ventura, autora do livro "O socialismo que eu vivi" e antigo membro do Comité Central do Partido Comunista Português.

Em 2016, morria, com 57 anos, Laura Ferreira dos Santos, fundadora do Movimento Direito a Morrer com Dignidade e pioneira da defesa da despenalização da eutanásia em Portugal.

