Hoje é quinta-feira, 06 de fevereiro, trigésimo sétimo dia do ano e Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Faltam 329 dias para o final de 2020.Este dia é dedicado a Santa Doroteia e a Santo Amândio, bispo e confessor.Nos céus, a Lua encaminha-se para a Fase Plena. Lua Cheia, dia 09, às 07:33.





O sol nasce às 07:38 e o ocaso regista-se às 18:03.No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 00:42 e 13:12, a baixa-mar às 06:45 e 19:02.Os nascidos nesta data pertencem ao signo Aquário, destacando-se Ana de Inglaterra (1665), o alemão Anton Herman Fokker (1890), pioneiro da aviação, e o antigo ator e ex-presidente norte-americano Ronald Reagan (1911).Nesta data, em 1701, começava a guerra da sucessão em Espanha. Em 1715, catorze anos mais tarde, era assinado o Tratado de Utreque, que lhe punha termo. Em 1741, morria Clemente XII, que concedera diversos privilégios ao Patriarcado de Lisboa. Em 1899, era ratificado o Tratado de Paris, através do qual Espanha cedia Cuba, Porto Rico, Guam e as Filipinas, aos EUA, por 20 milhões de dólares.Em 1901, morria o poeta e estadista português Tomás Ribeiro. Em 1962, na Argélia, ocorriam combates entre tropas do exército francês e a Organização do Exército Secreto (OAS), que defendia a manutençãoda colónia. Em 1964, o Reino Unido e a França concordavam em construir um túnel sob o Canal da Mancha, projeto que viria a ser retomado em 1986.

Em 1965, estreava-se, no Teatro Avenida, em Lisboa, a peça "O Motim", de Miguel Franco, cuja representação viria ser proibida alguns dias mais tarde. Em 1985, morria, com 78 anos, James Hardley Chase, escritor britânico de crime e mistério.